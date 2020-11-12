عبدالله بن زايد يبحث مع مبعوث أمريكي الأوضاع بالمنطقة

بحثت الإمارات وأمريكا، الأربعاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لإليوت أبرامز المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.



وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وخاصة إيران وسوريا والعراق إضافة إلى تطورات الأوضاع في فنزويلا.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إليوت أبرامز، مؤكدا على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على ضرورة العمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.