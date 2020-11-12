لاجؤون بغزة يدعون "الأونروا" للتراجع عن قرار بشأن الرواتب

عبر لاجؤون فلسطينيون، الخميس، عن رفضهم لقرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف.

ورفع اللاجؤون، خلال مؤتمر ووقفة احتجاجية بغزة، لافتات ترفض "تقليص الخدمات"، مطالبين المنظمة الدولية بإيجاد حلول لهذه القضية.

وقال الدكتور مصطفى الغول، رئيس اتحاد قطاع الخدمات في الوكالة لـ"دوت الخليج الإخبارية": "لن نسمح بالتلاعب بموضوع الرواتب الذي يمثل شريان حياة للموظفين".

واعتبر أنه "إذا كان هناك أزمة فعلى إدارة الأونروا إيجاد حلول لها ولكن ليس على حساب رواتب الموظفين".

ودعت للوقفة اللجنة المشتركة للاجئين في غزة رفضًا للمساس بالخدمات ورواتب موظفي "أونروا".





وقالت اللجنة في بيان، تلي خلال مؤتمر صحفي: "إن ما صرح به المفوض العام للأونروا فليب لازريني من عدم تمكن الأونروا من دفع كامل لرواتب الموظفين عن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول نتيجة لأزمة مالية تعصف بالأونروا يسجل سابقة خطيرة في تاريخ الأونروا وخاصه في توقيت غاية في الدقة والحساسية".

وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية لمجتمع اللاجئين معقدة وصعبة، داعية شؤون اللاجئين في منظمه التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية للضغط من أجل وقف هذه الإجراءات.





والإثنين الماضي، أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الوكالة مضطرة لتأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف.



وقال المفوض فيليب لازاريني، في بيان للأونروا، إن "الوكالة تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول".