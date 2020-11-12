الاتصالات الإماراتية تحذر من ثغرات أمنية في جوجل وأدوبي

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية عدة تحذيرات بشأن اكتشاف ثغرات أمنية في بعض التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في البلاد.

ودعت الهيئة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ممثلة في الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، جميع المستخدمين إلى ضرورة المسارعة لعمل التحديثات المناسبة لهذه التطبيقات والبرامج لتفادي التعرض لأية اختراقات.



وشملت قائمة التحذيرات التي أطلقتها الهيئة تحذيرا خاصا بثغرات أمنية في متصفح "جوجل كروم " الأمر الذي استدعى الشركة لإصدار تحديث جديد لبرنامجها يتضمن إغلاق ثغرتين أمنيتين يجرى استغلالهما من قبل القراصنة.

وبالإضافة إلى تحذير الهيئة بالثغرات الأمنية المكتشفة في برنامج "Adobe " فقد حذرت أيضا من الثغرات الأمنية في منتجات "Intel" ومنتجات "SAP" حيث يستدعي معالجة هذه الثغرات تحديث هذه البرامج.

كما أعلنت الهيئة عن اكتشاف ثغرات أمنية في برامج ويندوز وأوفيس وغيرها من المنتجات الأخرى تم التغلب عليها من خلال قيام الشركات المعنية بإصدار تحديثات جديدة مما يتطلب من المستخدمين اتباعها .

شهادة بريطانية بكفاءة الهيئة

تسلمت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قبل أسابيع شهادة "BSI Flex 45005. 3.0" الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير بوصفها جهة متميزة في تطبيق أفضل الممارسات وإرشادات العمل الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وبذلك أصبحت أول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة في المنطقة.

ويمنح المعهد البريطاني للمعايير هذه الشهادة للجهات التي تمكنت من الوفاء بمعايير استمرارية الأعمال وجودتها خلال جائحة كورونا.



ويؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية نجاحها في تطبيق أفضل المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل آمنة لكوادرها البشرية والتي نص عليها الدليل الإرشادي الذي أصدره المعهد البريطاني للمعايير.

وتضمن الدليل مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة باستمرارية العمل خلال الظرف العالمي الطارئ وضعها خبراء من مجموعة واسعة من القطاعات، ويوفر الدليل إطاراً عاماً للعمل الآمن، ويمثل مصدراً شاملاً لأفضل الممارسات المتفق عليها عالمياً ويدعم الدليل التقييم الشامل للمخاطر ويقدم أمثلة عملية لطرق إدارة المخاطر ويساعد المنظمات على إدارة مخاطر الأمراض المعدية.

وكانت الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة خلال الفترة الماضية، إذ كانت من أولى الجهات التي طبقت العمل عن بُعد في 26 مارس (آذار) الماضي، كونه جزءاً من جهودها لتعزيز التدابير الاحترازية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجنب التفاعل المادي بين موظفيها.