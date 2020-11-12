السودان يطالب باستكمال خطوات رفعه من قائمة الإرهاب

طالب السودان، اليوم الخميس، بضرورة استكمال خطوات رفعه من قائمة الإرهاب الأمريكية لدعم المشروعات التنموية والاقتصادية بالبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي والمبعوث الأمريكي دونالد بوث، بالخرطرم.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال التعايشي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنهما تطرقا إلى الخطوات التي تمت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.و

وشدد على ضرورة استكمال هذه الخطوات بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية بالبلاد .

وأضاف المسؤول السوداني أن بلاده تضررت كثيرا جراء وضعها في هذه القائمة.

وذكر أن الاجتماع بحث كذلك ترتيبات الحكومة بشأن انسحاب بعثة "يوناميد" واستقبال "يونيتامس" نهاية العام الجاري.

واطمأن المبعوث الأمريكي على الترتيبات فيما يتعلق بحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.



كما حث عضو مجلس السيادة السوداني على ضرورة مساندة ودعم شركاء وأصدقاء بلاده في تنفيذ اتفاق السلام وتطبيقه على أرض الواقع، داعيا إلى انضمام بقية الأطراف إلى موكب السلام.