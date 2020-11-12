أديبك 2020.. وزير بريطاني يكشف عن "فرصة تاريخية" لقطاع النفط

كشف غراهام ستيوارت وزير التجارة والاستثمار البريطاني خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2020" عن فرصة تاريخية لقطاع النفط.

وأوضح ستيوارت في كلمته خلال فعاليات "أديبك 2020" التي تنعقد افتراضيا، أن الفرصة تكمن في إمكانية إرساء أسس مستقبل أكثر استدامة للقطاع في ظل كورونا.



وقال: "يتعين اتخاذ خطوات فورية لاعتماد الطاقة النظيفة حول العالم بوتيرة تفوق السرعة الحالية بأربعة أضعاف بما يواكب حجم التحدي وتطبيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ". وأضاف أن اعتماد الطاقة النظيفة "يشكل عاملا أساسيا للنهوض بواجبنا تجاه الأجيال القادمة ومواجهة أسباب وتأثيرات تغير المناخ".



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم استثمار أكثر من 15 تريليون دولار في توليد طاقة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2050 وتخصيص 11 تريليون دولار منها لمصادر الطاقة المتجددة وحدها.

وتابع: "نسعى بدورنا لوضع المملكة المتحدة كشريك أساسي لشركات الكربون المنخفض والطاقة المتجددة حول العالم".

وأوضح ستيوارت أن المملكة المتحدة تحرص على تشجيع شركائها العالميين على تبني واعتماد تقنيات جديدة في خمسة مجالات حيوية تشكل عوامل محورية في السعي لتحقيق النمو النظيف.

وتضم تلك المجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام والحلول التكنولوجية القائمة على الطبيعة والتكيف مع المناخ والمرونة والتمويل الأخضر.

وقال:" بينما يسعى العالم إلى التعافي من تبعات كوفيد-19، نقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإحداث فارق عالمي ملموس على طريق الاستدامة".

وأضاف أن النمو النظيف يمثل أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين للدول في جميع أنحاء العالم.

ولفت وزير التجارة والاستثمار البريطاني إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" استثمرت أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني في مشاريع طاقة الرياح في بريطانيا.

وأعرب عن استعداد شركات التكنولوجيا الخضراء البريطانية المبتكرة للعمل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركاء آخرين لتحقيق طموحاتهم في مجال الطاقة النظيفة.

وأوضح أن الظروف الراهنة تشكل فرصة مثالية لتعاون شركات التكنولوجيا الخضراء البريطانية مع أدنوك وشركاء آخرين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومختلف أنحاء الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتهم في مجال الطاقة النظيفة.

وقال إن المملكة المتحدة تنفق مبالغ غير مسبوقة في عملية التحول نحو اقتصاد أخضر حيث تستثمر 2.5 مليار جنيه إسترليني في ابتكارات النمو النظيف بحلول عام 2021.

وتابع: "سجلت بريطانيا استثمارات هائلة في مشاريع البحث والتطوير العامة مع الالتزام بالوصول إلى 22 مليار جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2025".