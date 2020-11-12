"منع الضم".. العتيبة يكشف كلمة السر للسلام مع إسرائيل

كشف سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة، الخميس، أن منع الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية هو ما حفز الإمارات على التوصل لاتفاق سلام معها.

وقال العتيبة، في لقاء نظمه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عبر تقنية "زوم" وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، إن "الضم هو ما جعلنا نتوصل إلى هذا القرار بالطريقة التي فعلناها والتوقيت الذي تم فيه. أعتقد أنه كان سيكون للضم تأثير سلبي عميق في الجزء الذي نعيش فيه من العالم".



وأضاف: "كان الضم سيتسبب في رد فعل سلبي للغاية لإسرائيل، ويضع الأردن تحت الضغط ويجبر الولايات المتحدة على الدفاع عن قرار غير شعبي للغاية في المنطقة. وكان سيخاطر بكل التقدم الذي أحرزناه فيما يتعلق بالانفتاح مع إسرائيل".

وأشار العتيبة إلى أنه "بوقف الضم منعنا الوصول إلى نتيجة سلبية، وخلقنا واقعا يفوز فيه الجميع، وما يحدث هو انعكاس لتغيير في طريقة التفكير في الشرق الأوسط".

ولفت إلى أنه "بوقف الضم وتوقيع اتفاق سلام قدمنا ما نعتقد أنها صفقة أفضل بكثير، والبيت الأبيض نظر إلى الأمر بنفس الطريقة، على أنها نتيجة أفضل بكثير لجميع المعنيين".

وتابع "أعتقد أن السلام مع إسرائيل سيكون دافئا، لأن لدينا سكانًا من الشباب، يقضون معظم وقتهم في التفكير في مستقبلهم ويرون الفرص مع إسرائيل، ويرون الإثارة، ويرون الحماس".

وأضاف: "آمل أن يكون الإسرائيليون متحمسين بنفس القدر للتعرف علينا لأننا متحمسون للتعرف عليهم".

وكشف العتيبة النقاب عن أن "التفاوض على الاتفاق استغرق ما بين 4 إلى 5 أسابيع وبعد ذلك كنا نضع التفاصيل".

وأشار إلى أن "ما فعلناه مع إسرائيل كسر نوعًا ما الجليد، وهذا لم يعد مستحيلا، لقد انضمت البحرين والسودان بعد ذلك مباشرة ، فهذه ليست دولة أو دولتان تقومان بشيء غير تقليدي، هذا اتجاه، هذا نمط".

وشدد السفير العتيبة على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن للتوصل إلى اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واستطرد: "ما زلنا نعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن. ونحتاج إلى المضي قدما في هذا. وفي نهاية اليوم كل ما يمكننا فعله هو خلق المساحة المطلوبة للحل".

وأضاف العتيبة: "سوف نجري محادثات صعبة مع الحكومة الإسرائيلية حول الفلسطينيين والدولة الفلسطينية. وهذا يتطلب الدبلوماسية والأهم من ذلك الاستعداد والشجاعة السياسية من القادة لتقديم تنازلات وحل هذه المشكلة".