الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تهديدات الملاحة بالخليج

بحثت الإمارات وكوريا الجنوبية، الخميس، سبل تطوير التعاون بمجالي الطيران والدفاع، والتهديدات التي تستهدف حرية الملاحة بالخليج العربي.
جاء ذلك خلال لقاء على مستوى مديري الإدارات في كل من وزارتي الدفاع والخارجية والتعاون الدولي الإماراتية ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية، عقد في سيؤول في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
ترأس الوفد الإماراتي، اللواء ركن طيار فلاح محمد القحطاني، الوكيل المساعد للسياسيات والشؤون الاستراتيجية بوزارة الدفاع، وأحمد الهاملي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.
في حين ترأس الجانب الكوري الجنوبي كل من كوه كيونج سوك، مدير إدارة الشؤون الأفريقية وشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، وسانج جن كيم، مدير إدارة السياسات الدولية بوزارة الدفاع.
كما حضر الاجتماع، عبدالله سيف علي النعيمي سفير الإمارات لدى كوريا الجنوبية.
واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، العلاقات المتميزة والمتطورة بين البلدين الصديقين بمناسبة الذكرى الـ40 لتأسيسها.
وبحث الجانبان كذلك سبل تعزيز التعاون والصداقة، وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وشدد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الإمارات وكوريا الجنوبية، مشيدين بمستوى التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.
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