بفضل ابتكارات رقمية.. أدنوك تنجح في خفض تكاليف الحفر 7.36 مليار درهم

نجحت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في خفض تكاليف الحفر وتهيئة الآبار بقيمة 7.36 مليار درهم بفضل الابتكارات الرقمية.

وأوضحت الشركة، الخميس، أن الخفض تم خلال السنوات الخمس الماضية من خلال تطبيق أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية.



وتعود هذه النتائج إلى العديد من المبادرات التي تطبقها الشركة وتعتمد على الاستفادة من التقنيات الحديثة وتقديم خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، وتوظيف أفضل الابتكارات، بما يسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين اقتصاديات عمليات الحفر.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الاستثمارات الاستراتيجية التي تقوم بها أدنوك في مجال التحول الرقمي وتطبيقها أحدث الابتكارات لرفع الكفاءة ومضاعفة القيمة وصولا لتحقيق النمو الذكي في عملياتها.

ويعكس أيضا تركيز أدنوك على الارتقاء بالأداء لتعزيز مرونتها والتكيف المستمر مع متغيرات الأسواق.

مركز مراقبة الحفر

ويعد "مركز المراقبة المباشرة لعمليات الحفر" أحد مبادرات التحول الرقمي العديدة التي تقوم بها أدنوك لتطبيق أحدث التقنيات المتطورة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها في قطاع النفط والغاز.

ويتيح المركز مراقبة مباشرة وفورية ومتزامنة للأعمال الجارية في أكثر من 120 موقعا لحفر الآبار ويقوم برصد الأداء وجمع معلومات نوعية حول عمليات حفر وتهيئة البئر، والاستفادة من البيانات الضخمة التي يتم جمعها من العمليات الحالية والسابقة.

وساهم مركز المراقبة المباشرة لعمليات الحفر بنهاية عام 2019 في تقليل زمن عمليات حفر البئر بنسبة 30% محققا خفضا في التكاليف بقيمة 3.68 مليار درهم (مليار دولار).

نجاح مبادرات أدنوك

وقال ياسر سعيد المزروعي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: "يؤكد هذا الإنجاز نجاح جهود ومبادرات أدنوك المستمرة لتسريع وتيرة توظيف التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية واستخدام طرق الحفر المبتكرة لتعزيز موقعها ضمن الشركات الرائدة في تقديم خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار".

وتابع: "يعكس هذا الإنجاز التزام أدنوك بتطوير عملياتها و تطبيق أرقى الابتكارات الحديثة و رفع مستويات الكفاءة في أعمالها في مختلف مجالات ومراحل قطاع النفط الغاز بهدف تعزيز مكانتها واحدة من الشركات الأقل تكلفة في إنتاج النفط الخام في العالم".

وتشمل التقنيات و المبادرات التي تطبقها أدنوك لزيادة كفاءة عمليات الحفر والتي أسهمت في تمكين الشركة من تحقيق وفورات تراكمية في التكاليف بقيمة 7.36 مليار درهم، استخدام تصميم مبتكر لتغليف البئر بمواد خفيفة أو بمواد لا تتطلب بطانة إضافية.

ميزات تنافسية

من جانبه قال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: "يؤكد نجاحنا في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف على مساعينا المستمرة وتركيزنا الدائم على تعزيز القدرات والميزات التنافسية لشركة أدنوك للحفر".

وتابع: "من خلال دورنا كحلقة وصل مهمة في سلسلة القيمة لأعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتقديمنا لخدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار، فإننا نعمل بشكل مستمر للارتقاء بالأداء ودعم جهود أدنوك لتحقيق أهداف استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي".

و أكملت أدنوك للحفر منذ عام 2018 أكثر من 100 بئر باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققة زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية بأكثر من 35% ما أدى إلى توفير أكثر من 624 مليون درهم (170 مليون دولار).

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب استحواذ شركة بيكر هيوز على نسبة 5% في شركة "أدنوك للحفر" في عام 2018، والذي ساهم في تطوير قدرات الشركة وتعزيز مكانتها في مجال الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة آبار النفط والغاز.