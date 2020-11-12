معارض تركي ينتقد ازدواجية أردوغان‎

انتقد تمل قره ملا أوغلو، زعيم حزب السعادة التركي المعارض، هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان المتكرر على النظام العالمي واتهمه بالازدواجية.

وكان الرئيس أردوغان انتقد في وقت سابق النظام العالمي قائلا: "ليس من الممكن أن يستمر هذا النظام الذي يحمي القوي بدلا من صاحب الحق. والأغلبية بدلًا من الأقلية، والأغنياء بدلا من الفقراء".

وعقب ذلك نشر قره ملا أوغلو، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، حيث أشار فيها إلى أن "تصريحات أردوغان هذه تعكس حقيقة ما يفعله داخل تركيا".

وعلى سبيل الاستنكار قال المعارض التركي: "بالتأكيد أوافق على تلك التصريحات التي تصف وتلخص حال تركيا. وضع النظام العالمي الذي يعرفه اليوم هو حال مسقط رأسه (تركيا) في الواقع".

وتابع قائلا "للأسف القوي في هذا البلد (تركيا) اليوم يعتبر على حق. والأغنياء يحصلون على دعم أكثر من الفقراء. والقوي هو من ينتصر!".

وتواصل الحكومة التركية سياساتها الجبائية، لتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي والليرة، ما يزيد من جراح الأتراك في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وقررت السلطات التركية رفع أسعار البنزين بنحو 19 قرشا للتر، اعتبارا من اليوم الخميس، في زيادة جديدة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.

جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، ونقلتها، الأربعاء، العديد من وسائل الإعلام التركية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".