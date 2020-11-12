نجاة جندي أمريكي من تحطم مروحية "المراقبة الدولية" في سيناء

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، إجلاء جندي أمريكي أصيب في حادثة تحطم مروحية تابعة لقوات المراقبة الدولية في سيناء.

وفي بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، قال الجيش الإسرائيلي إنه عرض في وقت سابق اليوم، تقديم المساعدة لإجلاء مصابين جراء تحطم المروحية التابعة لقوات حفظ السلام في سيناء.



وأضاف: "في إطار ذلك، قام قبل قليل فريق وحدة الإنقاذ الخاصة التابعة لسلاح الجو بنقل جندي أمريكي من قوة المراقبين الدوليين إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج".

من جهتها، أعربت الخارجية الإسرائيلية عن "عميق أسفها لمصرع 8 من أفراد القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، بحادث تحطم مروحية ظهر اليوم".



وأضافت الوزارة في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "تتمركز القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء نتيجة لاتفاق السلام مع مصر، وتحظى بتقدير كبير لعملها".



ونقل البيان عن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، قوله: "أبعث بأحر التعازي لأسر القتلى، وأتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".



وشدد على أن مساهمة القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة مهمة للغاية، معبرا عن امتنانه للدول التي تساهم في الأمن والسلام بين إسرائيل ومصر.



من جهتها، أشارت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من جنسيات أمريكية وفرنسية وواحد من جمهورية التشيك، دون تفاصيل إضافية عن مجموع ركاب المروحية وملابسات الحادث.



وتأسست القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة عملية نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979.

