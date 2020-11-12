الإمارات عن الاعتداء على سفارة السعودية في لاهاي: عمل إجرامي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداء الجبان الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي بهولندا، مؤكدة رفضها لهذه الأعمال الإجرامية.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
ومن جانبه، أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إطلاق النار على مقر سفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية .
ودعا رئيس البرلمان العربي إلى الكشف عن ملابسات الحادث وملاحقة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة.
وتعرضت سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي الهولندية لإطلاق نار فجر اليوم، دون تعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.
وأوضحت الشرطة الهولندية، بأن عدة أعيرة نارية أطلقت على مبنى السفارة في لاهاي قبل السادسة بقليل (05:00 بتوقيت جرينتش).
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى، ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ.
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