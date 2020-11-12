توضيح مصري بشأن سقوط مروحية قوات "المراقبة الدولية"

كشفت بوابة الأهرام المصرية (حكومية) نقلا عن مصادر مطلعة، موقع سقوط مروحية قوات المراقبة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن المصادر المصرية المطلعة، أكدت أن المروحية التابعة لقوات حفظ السلام التي تحطمت في وقت سابق اليوم الخميس، سقطت في نطاق البحر الأحمر وليس في سيناء.



ولقي 8 جنود من قوات المراقبة الدولية بسيناء المصرية، الخميس، حتفهم جراء تحطم مروحية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مطلع فإن 6 أمريكيين بين الجنود، بينما الاثنان الآخران أحدهما فرنسي والآخر تشيكي.

وصرح براد لينش، المسؤول الكبير في القوة لوكالة فرانس برس من القاهرة في مصر "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".

وتأسست القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين لمراقبة عملية نزع السلاح في سيناء بموجب معاهدة السلام التي أُبرمت بين مصر وإسرائيل عام 1979.

وتقيم الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى أي مدى ينبغي لها أن تشارك في القوة، خاصة في ظل زيادة التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل.