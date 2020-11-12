اعتقال مشتبه به في الاعتداء على السفارة السعودية بلاهاي

اعتقلت الشرطة الهولندية، الخميس، رجلا على خلفية حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.
واحتجز المشتبه به البالغ من العمر 40 عاما في زوترمير على بعد 16 كيلومترا من لاهاي بعد ثماني ساعات من إطلاق النار، بحسب فرانس 24.
وقالت شرطة لاهاي في بيان: "التحقيق أدى إلى المشتبه به زويترمير وألقي القبض على الرجل في منزل بزويترمير".
كما صادر ضباط الشرطة سيارة ركاب لإجراء مزيد من التحقيقات، وتم اعتقال المشتبه به؛ حيث سيخضع للاستجواب.
وتعرضت سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي الهولندية لإطلاق نار فجر اليوم الخميس، دون تعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى 20 ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى، ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ.
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