محمد بن زايد ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز علاقات الصداقة

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية مع رئيس وزراء إيطاليا علاقات الصداقة

جاء ذلك خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جوزيبي كونتي، الخميس، وتطرق لجوانب التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتطويره، ومشاركة البلدين في قمة "مجموعة العشرين " التي ترأسها السعودية والتوافق المشتركة حول العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.



وتناول الجانبان أيضا تطورات جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية، والجهود المبذولة في تصنيع اللقاحات وتبادل الخبرات وأهمية التنسيق والتعاون الدولي لضمان توفيرها على نطاق واسع.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكونتي آخر تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها.