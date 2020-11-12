بطلب أمريكي.. ماكرون يفتتح جولة بومبيو بأوروبا والشرق الأوسط

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي يقوم بجولة في أوروبا والشرق الأوسط.

لقاء ماكرون – بومبيو المزمع يأتي بناء على طلب الجانب الأمريكي و"بشفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية الخميس.

ويختلف المسؤولان حول الوضع السياسي في واشنطن إذ إن بومبيو رفض الثلاثاء الاعتراف بهزيمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب فيما اعترف ماكرون بفوز خصمه جو بايدن منذ إعلان النتائج السبت وتحدث معه الثلاثاء للمرة الأولى.



ويرتكز اللقاء مع بوميو على ضرورة التباحث في ملفات مثل الإرهاب أو النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، في وقت لا تزال إدارة ترامب تتولى المهام في واشنطن، وفق قصر الإليزيه الذي أشار إلى أن الاتصالات مع فريق الرئيس المنتخب "أُقيمت وتُفعّل".

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضاً نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان.

بعد فرنسا، يتوجه بومبيو إلى تركيا وجورجيا والقدس وثلاث دول خليجية حليفة لواشنطن هي السعودية والإمارات وقطر.