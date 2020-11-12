"بركة" البابا فرنسيس لثاني رئيس كاثوليكي لأمريكا

هنأ البابا فرنسيس الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بفوزه بالانتخابات الرئاسية، ليصبح ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ البلاد. وبحسب بيان لفريق بايدن فإن "الرئيس المنتخب جو بايدن تحدث هذا الصباح مع قداسة البابا فرنسيس. وشكر قداسته لمنحه بركته وتهنئته".

والرئيس الأمريكي الجديد سيصبح بعد تنصيبه هو ثاني رئيس كاثوليكي للولايات المتحدة بعد جون كينيدي. عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه يناير/كانون الثاني سيصبح ثاني رئيس كاثوليكي في تاريخ البلاد بعد جون كينيدي. لكن الفائز بالسباق الرئاسي، الذي أدلى بخطاب نصر مفعم بالإيمان، قرأ خلاله ترنيمته المفضلة، يتمتع أيضا بجذور يهودية عميقة داخل عائلته الممتدة. وبايدن (77 عاما)، الذي يرتاد بانتظام الكنيسة بالقرب من منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، كان صريحا بشأن تربيته الكاثوليكية، لكن جميع أبنائه اقترنوا بأزواج يهود، حسب تقرير صحيفة "ذا جويش كرونيكل".

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