التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة رابعة باتجاه السعودية

أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية، الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) رابعة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف تدمير 3 مفخخات حوثية، وزورقين مفخخين للانقلابيين جنوبي البحر الأحمر، وقالت قوات التحالف، إنها رصدت محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقهما الانقلابيون من محافظة الحديدة.
وتتخذ المليشيا من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.
وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
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