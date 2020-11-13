أريزونا أيضا.. بايدن يعمق جراح ترامب في معقل جمهوري

أعلنت وسائل إعلام أمريكية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في ولاية أريزونا، معززا انتصاره في الانتخابات الرئاسية، في معقل للحزب الجمهوري.

وجرت انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري وبايدن مرشح الحزب الديمقراطي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المعسكر الديمقراطي في ولاية أريزونا منذ 1996.

وأعلنت قنوات "إن بي سي" و"إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن"، أن المرشح الديمقراطي فاز بفارق أكثر من أحد عشر ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة.

وكانت قناة "فوكس نيوز" ووكالة أسوشيتد برس أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات، ما أثار غضب خصمه الجمهوري ترامب.

وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخبا للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

والأربعاء الماضي، قال مركز إديسون للأبحاث بأمريكا إن ترامب هزم بايدن في ولاية ألاسكا.

ولم يعترف الرئيس الجمهوري حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة بعد أربعة أيام من إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.

ولن يغير فوز ترامب بأصوات ألاسكا الثلاثة في المجمع الانتخابي النتيجة النهائية للانتخابات.

وأكد بايدن أن "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية"، لافتاً إلى أن بفوزه عادت الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية".

ووجه بايدن حديثه لترامب، قائلا: "أتطلع إلى التحدث إليك"، لافتا إلى أن رفض ترامب الإقرار بهزيمته يعد "مصدر إحراج".

وقال إنه "لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزي بالانتخابات"، مضيفاً أن "انتقال السلطة له يسير على قدم وساق على الرغم من رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات".