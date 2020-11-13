فرنسا تعلن مقتل قيادي إرهابي في مالي

أعلنت فرنسا، الجمعة، مقتل قيادي إرهابي في صفوف تنظيم القاعدة مرتبط بهجمات إرهابية خلال الفترة الأخيرة في مالي.

وقالت السلطات الفرنسية إن قوة برخان في مالي قامت بقتل قيادي عملياتي من الصف الأول مرتبط بتنظيم القاعدة وورد اسمه في السنوات الأخيرة في العديد من الهجمات في المنطقة.

وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان، بالعملية التي تطلبت "وسائل استخباراتية كبيرة وقوة اعتراض مكونة من مروحيات وقوات برية".

وأشارت إلى أن هذه القوات شنت هجوما على باه أغ موسى الذي وصف بأنه "القائد العسكري" لجماعة تطلق على نفسها "نصرة الإسلام والمسلمين".



وأوائل الشهر الجاري، أعلن الجيش الفرنسي، مقتل 50 إرهابيا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

وكررت فرنسا بعد انقلاب 18 أغسطس/آب الماضي عزمها على مواصلة التصدي للإرهابيين في منطقة الساحل حيث تنشر حوالى 5100 جندي في إطار قوة برخان.

ولا تزال أعمال العنف التي يرتكبها إرهابيون مستمرة في شمال ووسط مالي وانتشرت إلى البلدان المجاورة، على الرغم من وجود القوات الفرنسية والأممية، ويضاف إليها العنف بين المجتمعات المحلية.