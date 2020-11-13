قتلى وجرحى في انفجار غربي كابول

قتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرون في انفجار، الجمعة، بالقرب من موقع تابع للجيش الوطني الأفغاني غرب كابول.
وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، إن الانفجار وقع في منطقة "ارغاندي" في باغمان، حيث تظهر صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الانفجار ألحق أضرارا بالموقع العسكري.
ولم يكشف المسؤولون في الشرطة مزيدا من التفاصيل حول الضحايا، وما إذا كان الانفجار قد أسفر عن سقوط ضحايا من قوات الأمن أم لا في الموقع، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم.
يأتي الهجوم، وسط قلق واسع النطاق بسبب العنف الذي يجتاح مختلف أنحاء أفغانستان، على الرغم من استئناف جهود السلام ، بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.
وإضافة إلى طالبان ، ينشط تنظيم داعش في أفغانستان حيث أعلن المسؤولية عن أحدث هجوم له في البلاد والذي استهدف في مطلع الشهر الجاري جامعة كابول وأسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.
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