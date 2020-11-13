مسؤول أمريكي ينصح بايدن بالحزم مع "إيران النووية"

حذر مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض هربرت ريموند ماكماستر الرئيس المنتخب جو بايدن من العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف ماكماستر لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه لا ينبغي على بايدن العودة للاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 بمجرد توليه المنصب.

وأشار مستشار الأمن القومي السابق إلى أن الاتفاق الذي أبرمه وزير الخارجية آنذاك جون كيري مع النظام في طهران فشل في الأخذ بالاعتبار "الأيديولوجية العدائية" للحكومة الإيرانية، والحروب بالوكالة التي شنتها إيران ضد أمريكا على مدار 40 عاما.

وقال ماكماستر: "هذه مكاسب كبيرة لإيران عند توقيع الاتفاق، فضلًا عن تخفيف العقوبات.. ماذا فعلوا بتلك الأموال؟ استغلوا تلك الأموال لتصعيد العنف الطائفي في شتى أنحاء المنطقة في محاولة لوضع جيش بالوكالة على حدود إسرائيل".

وأكد المسؤول السابق أنه سيكون "خطأ فادحا" إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإعادة إحياء الاتفاق النووي، مشددًا على أن الاتفاق النووي كان "كارثة سياسية تتنكر في هيئة انتصار دبلوماسي."

يذكر أن المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز قال، الخميس، إن برنامج العقوبات التي تقودها بلاده ضد إيران سوف تستمر خلال إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، على الرغم من تعهده بالعودة إلى الاتفاق النووي.

وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" أوضح أبرامز، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الأمريكي الخاص لفنزويلا، أن العقوبات التي تستهدف إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي ستتواصل.