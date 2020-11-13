سلطات أردوغان تعتقل 19 من أعضاء "العمال الكردستاني"

اعتقلت تركيا، الجمعة، 19 شخصًا بولاية ديار بكر، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا أنه منظمة إرهابية.

وقال الموقع الإخباري التركي المعارض "دوغروسو"، إن القرار صدر عن النيابة العامة بمدينة ديار بكر، عاصمة الولاية المذكورة، وشمل 12 كردية، قالت السلطات إنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني.



ومن بين المعتقلين جمال أوزدمير، الرئيس المشارك السابق لبلدية قضاء "سور" المشارك، المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، الذي سبق وأن عزل من منصبه، وعين وصي بدلا منه.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، في حين يصف الحزب إجراءات نظام أردوغان بأنها مخطط حكومي ممنهج للنيل من صفوفه.

وتشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.