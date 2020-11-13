بذكرى انتفاضة نوفمبر.. لهيب الغضب يستهدف قمع طهران

نيران غضب المعارضة الإيرانية لا زالت تستهدف مراكز تابعة للنظام، احتجاجا على القمع المسلط على المعارضين والمنتقدين.

منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، ذكرت أن محتجين من أنصارها، استهدفوا، عشية ذكرى انتفاضة نوفمبر/ تشرين ثان 2019، 3 قواعد قمعية للباسيج (قوات شبه عسكرية) تابعة لقوات الحرس الإيراني.

وأضافت المنظمة، عبر موقعها، أن القواعد المسهدفة قبل يومين، تقع في الأهواز واصفهان وسبزوار.





كما أضرم المحتجون النار في لافتة تحمل صورة لخميني في الساحة الرئيسية لمدينة قلعة تل بمحافظة خوزستان.

وفي الأهواز، استهدف المحتجون قاعدة للباسيج القمعية، وأشعلوا النار في لوحة القاعدة وباب مدخلها.



وفي الإطار ذاته، استهدف المتظاهرون قاعدة للباسيج في مدينة همايون شهر باصفهان، ومركزا تابعا للنظام في سبزوار.





ومؤخرا، هاجم المحتجون المناهضون للنظام الإيراني، 4 مراكز للقمع والنهب في مدينتي طهران وكرج، وأضرموا النار في مداخلها.



وغالبا ما تندلع الاحتجاجات ردا على إعدام معتقلي الانتفاضة، ورفضا لاعتقال المنتفضين وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

