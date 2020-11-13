"الداعية الراقص" مطالب بسجن التركي أوكتار 1300 عام

داعية تركي أثار الجدل بظهوره في برنامجه التلفزيوني ليشرح الشريعة الإسلامية، وبجانبه راقصات اعتاد أن يطلق عليهن اسم "القطط".

عدنان أوكتار، داعية تركي فجر أيضا الجدل عقب اعتقاله في 2018 من قبل قوات الأمن بمدينة إسطنبول، بتهم عديدة تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، والابتزاز والتجسس السياسي والعسكري.



واليوم، يطالب الادّعاء العام التركي بمدينة إسطنبول، بتطبيق عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 150 عامًا وأكثر من 1300 عام، بحق الرجل الذي اصطلح الإعلام المحلي على تسميته بـ"الداعية الراقص".

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الجمعة، أصدرت النيابة العامة لائحة الاتهام بحق الداعية المذكور، طالبت فيها بحبسه لمدة تتراوح من 15 عامًا إلى 1365 عامًا، لما هو منسوب إليه من تهم.

كما طالبت النيابة العام بسجن 13 متهمًا في القضية لمدد تتراوح بين 5 أعوام إلى 12 عامًا، والسجن لمدة تتراوح بين 63 عامًا و396 عامًا بحق عدد آخر من المتهمين، على خلفية العديد من الجرائم الجنسية.

أوكتار، المعروف أيضا بـ"هارون يحيى"، جرى اعتقاله في 11 يوليو/تموز 2018 برفقة 234 من أتباعه، ويواجه تهما باستغلال المشاعر والمعتقدات الدينية بهدف الاحتيال، والتزوير ومخالفة قوانين مكافحة الإرهاب والتهريب.

