بعد العقوبات.. "لعنة" حزب الله تلاحق باسيل

"يغطي على سلاح حزب الله.. يسلم لبنانيين للحزب".. اتهامات تلاحق رئيس "التيار الوطني الحر" الذي فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات مؤخرا.

الاتهامات جاءت من السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شاي، التي قالت إن النائب جبران باسيل بعلاقته مع حزب الله يغطي سلاحه، فيما الأخير يغطي فساده.



وأضافت خلال محاضرة في الجامعة الأمريكية في بيروت "كان شرطنا لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا الابتعاد عن وزارة الصحة لقرب وزير الصحة حمد حسن من حزب الله، والتعامل مع مؤسسات صديقة وموثوق منها كالجامعة الأمريكية والجيش اللبناني".

وتابعت أننا "لم ندعم الحكومة الأخيرة (حكومة حسان دياب) لأن الذي شكّلها هو حزب الله، لكننا وقفنا إلى جانب الشعب وسوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا".

وشددت على أن واشنطن مصرة على مواقفها، وإذا لم نفعل ذلك فسيعودون إلى فسادهم، ولا أحد سوف يساعدهم.

كما اتّهمت "مؤسسة عامر فاخوري" رئيس التيار الوطني الحر بتسليم لبنانيين إلى حزب الله، بعدما كان قد وعدهم بتأمين عودتهم من إسرائيل إلى لبنان.

وفي بيان نشرته وسائل إعلام لبنانية اتهمت مؤسسة فاخوري باسيل "باستخدام سلطته ونفوذه لإغراء العديد من اللبنانيين للعودة إلى لبنان، خاصة أولئك الذين عملوا مع جيش لبنان الجنوبي السابق، لأغراض شائنة".

ولفتت إلى أن كثيرا من هؤلاء اللبنانيين الأبرياء، المحميين قانونًا بموجب قانون العفو السابق للحكومة اللبنانية، وثقوا بوعد باسيل بالأمان، لكنه خان تلك الثقة، وسلّمهم على الفور إلى حزب الله".

وأضاف: "كان عامر فاخوري، أمريكي واحد من بين الكثيرين الذين استدرجهم باسيل للعودة إلى لبنان وبعد عدة أشهر من السجن، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعذيب توفي عامر".

ولفت البيان إلى أن مؤسسة عامر فاخوري تشارك اليوم كثيرين آخرين في الاحتفال بخبر العقوبات على باسيل، وتأمل أن يواجه ورفاقه ومن هم أمثاله العدالة بسبب الفساد والأكاذيب التي يثيرونها، والتي تتسبب في وفاة أبرياء على أيدي حليفه حزب الله"، مؤكدة أن " هذه خطوة أقرب لإنصاف عامر فاخوري".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، المعروف بقربه من حزب الله اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السياسي اللبناني جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون، ورئيس التيار الوطني الحر.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن ستعاقب باسيل بسبب تقديمه الدعم لحليفه "حزب الله"، ولمحاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة".