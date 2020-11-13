لا حيلة لترامب.. 306 من أصوات المجمع الانتخابي لبايدن

أكد الرئيس الديمقراطي جو بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لمنافسة الجمهوري دونالد ترامب.

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، الجمعة، نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين.



وأشارت وسائل الإعلام، ومن بينها "سي إن إن" و"إن بي سي"، إلى فوز جو بايدن في ولايتي جورجيا بـ(16 من كبار الناخبين)، وكارولاينا الشمالية بـ(15 صوتا).

وكان بايدن قال في تصريحات سابقة، إن "موقف الرئيس ترامب ورفضه لنتيجة الانتخابات، لن يغير من واقع فوزي بالرئاسة ولا يغير من خطة انتقال السلطة".

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب:" لاقينا ترحيبا دوليا واسعا بعد فوزنا في الانتخابات الرئاسية".

وأكد بايدن أن "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية"، لافتاً إلى أن بفوزه عادت الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية".

ووجه بايدن حديثه لترامب، قائلا:" أتطلع إلى التحدث إليك"، لافتا إلى أن رفض ترامب الإقرار بهزيمته يعد "مصدر إحراج".

وقال إنه "لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزي في الانتخابات"، مضيفاً أن "انتقال السلطة له يسير على قدم وساق على الرغم من رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات".

وشن الرئيس المنتهية ولايته حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن عرض أي أدلة عليها.

وصوّت نحو 78 مليون ناخب لصالح جو بايدن وهو عدد قياسي، وطالبت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي الجمهوريين بوقف ما وصفته بأنه "سيرك سخيف"، مؤكدة أن "الانتخابات انتهت".