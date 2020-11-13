الإمارات تؤكد تضامنها مع المغرب في حماية أراضيه

أكدت دولة الإمارات تضامنها ووقوفها إلى جانب المغرب ودعم قرار الملك محمد السادس بوضع حد للتوغل غير القانوني بالمنطقة العازلة للكركرات التي تربط المغرب بموريتانيا بهدف تأمين انسياب البضائع والأشخاص بين البلدين.

وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن إدانتها للاستفزازات والممارسات اليائسة وغير المقبولة التي تمت منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات المبرمة وتهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة.



وجددت دولة الإمارات دعمها الموصول للمملكة المغربية في كل الإجراءات التي ترتئيها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش المغربي، أن معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، أصبح آمناً بشكل كامل، مشيرا إلى أن المعبر أصبح أمنا من خلال حزام أمني، ووفقاً لقواعد واضحة تقوم على مبدأ عدم الاحتكاك بأي مدني.

وأصدرت القوات المسلحة الملكية بيانا، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نُسخة منه، جاء فيه، أن مُسلحين تابعين لمليشيات البوليساريو، قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة الملكية التي اضطرت للرد، وأجبرت العناصر على الفرار، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

ولفت البيان، إلى أن هذه العملية تأتي تبعاً لقيام عناصر من ميليشيات البوليساريو، بعرقلة وتوقيف حركة التنقل في المعبر الحدودي الكركرات، الذي يربط المملكة المغربية بموريتانيا.