المغرب يؤكد تمسكه بوقف إطلاق النار عقب تأمين الكركرات

أكدت وزارة الخارجية المغربية، تمسك المملكة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدة أن العملية التي قام بها الجيش تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار

وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نُسخة منه، فإن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.



وذكر البيان، أن العملية قامت بها القوات المسلحة بتعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة، وتهدف إلى استعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات.

وشدد البيان على أن العملية تمت بشكل سلمي، دون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين، موضحاً أن هذه العملية الرامية إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة للبوليساريو، تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.

وكشف المصدر أنه خلال عامي 2016 و2017، كانت الاتصالات بين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مكنت من التوصل إلى حل، ومع ذلك، واصلت البوليساريو ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.





وتابع أنه بعد التوغل الذي قامت به البوليساريو يوم 21 أكتوبر / تشرين الثاني الماضي، أكد الملك محمد السادس الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة إلى جوتيريس أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم، وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".

وأعلنت الجيش المغربي في وقت سابق الجمعة، أن معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، أصبح آمناً بشكل كامل، مشيرا إلى أنه أصبح أمنا من خلال حزام أمني، ووفقاً لقواعد واضحة تقوم على مبدأ عدم الاحتكاك بأي مدني.

وأصدرت القوات المسلحة الملكية بيانا، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نُسخة منه، جاء فيه، أن مُسلحين تابعين لمليشيات البوليساريو، قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة الملكية التي اضطرت للرد، وأجبرت العناصر على الفرار، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

ولفت البيان، إلى أن هذه العملية تأتي تبعاً لقيام عناصر من ميليشيات البوليساريو، بعرقلة وتوقيف حركة التنقل في المعبر الحدودي الكركرات، الذي يربط المملكة المغربية بموريتانيا.