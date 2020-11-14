انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة شمالي إثيوبيا

وقع انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لإقليم تجراي بشمال البلاد، وفق ما ذكر مكتب الاتصالات بأمهرة في بيان السبت.
وأكد مكتب الاتصالات بأمهرة، أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار، في وقت متأخر أمس الجمعة.
وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في إقليم تجراي أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.
وفي وقت سابق الجمعة، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم".
والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الإثيوبي أن قواته سيطرت على مدينة الحمرة وضواحيها في إقليم تجراي.
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