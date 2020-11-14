لم تضعفنا الانتخابات.. وزير دفاع أمريكا بالوكالة يؤكد قوة الجيش

أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، على قوة الجيش الأمريكي، مؤكدا أن الانتخابات لم تؤثر عليه.

وقال ميلر، في تصريحات خلال استقباله وزير دفاع ليتوانيا رايمونداس كاروبليس، إن "القوات العسكرية الأمريكية لم تضعف في أعقاب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتغيير الرئيس دونالد ترامب المفاجئ لكبار مسؤوليه العسكريين".



وأضاف: "أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي ولحلفائنا وشركائنا أن وزارة الدفاع لا تزال قوية وتتابع عملها الحيوي في حماية بلدنا وشعبنا ومصالحنا حول العالم".

وعُين ميلر، المستشار في البيت الأبيض لشؤون مكافحة الإرهاب والضابط السابق في القوات الخاصة، وزيرا للدفاع بالوكالة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني بعد إنهاء ترامب خدمات مارك إسبر رابع وزير دفاع في إدارته.

ومن المرجح أن يتم استبدال ميلر، الذي لا يملك خبرة كافية لإدارة البنتاجون، في وقت قريب بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير/تشرين الثاني.

واتصل ميلر هاتفيا بنظرائه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، ويخطط للتحدث لاحقا، إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، لطمأنة أهم حلفاء واشنطن.

كما تواصل أيضا مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبار المسؤولين الديمقراطيين.