نزاع قره باغ.. أرمينيا تعلن مقتل 2300 من جنودها

أعلنت أرمينيا، السبت، مقتل أكثر من 2300 من جنودها منذ اندلاع المعارك مع أذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، الجمعة، تحقيق وقف كامل للأعمال القتالية في الإقليم، موضحا أن حصيلة القتلى تخطت 4 آلاف شخص.

وذكر بوتين، في اجتماع حكومي، أن "الضحايا الذين سقطوا جراء التصعيد بينهم مدنيون، إضافة إلى 8 آلاف مصاب وعشرات الآلاف من اللاجئين".

يأتي ذلك فيما أشعل سكان قرى في ناغورني قره باغ من المقرر أن تستعيد أذربيجان السيطرة عليها، الأحد، النيران في منازلهم قبل فرارهم نحو أرمينيا، على ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وقال جندي من قرية شارختار في منطقة كالباجار التي ستسلم إلى باكو "إنه اليوم الأخير لنا هنا، غدا سيأتي الجنود الأذربيجانيون".

والجمعة، أضرمت النيران في عشرات المنازل على الأقل في القرية نفسها والمناطق المحيطة بها.

وقد أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين يريفان وباكو تحت رعاية موسكو، ما يقرب من سبعة أسابيع من القتال العنيف في ناغورني قره باغ، وهي منطقة جبلية متنازع عليها منذ عقود بين هذين البلدين القوقازيين.

وبموجب هذا الاتفاق، استعادت أذربيجان مناطق شاسعة كانت تحت سيطرة الأرمن منذ مطلع التسعينيات.