مسؤول أمريكي عشية زيارة بومبيو: الإمارات صديق وشريك مهم

وصف مسؤول أمريكي رفيع الإمارات بأنها "صديق وشريك مهم"، متعهدا ببذل قصارى الجهود لمساعدتها على مواجهة تهديدات إيران.

وتأتي تصريحات المسؤول في إيجاز صحفي تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، عشية بدء وزير الخارجية مايك بومبيو جولة بأوروبا والشرق الأوسط.

وقال المسؤول مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "سيتوجه الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلتقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد (نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة)".

وأضاف: "بالطبع، تمتعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة بعلاقة ثنائية قوية للغاية لفترة طويلة".

وتابع أن ما تقدم "انعكس في حوارنا الاستراتيجي الأول في أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، والذي وضع إطارًا لتعاون ومناقشة أعمق في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع، والأمن وإنفاذ القانون والاستخبارات ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والتجارة والثقافة والتعليم والفضاء وحقوق الإنسان".

وأردف المسؤول: "لأن الإمارات صديق وشريك مهم، سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتها على مواجهة النظام الإيراني".

وأوضح أن ذلك "يشمل البيع المقترح بقيمة 23 مليار دولار من طائرات إف ـ 35، وأنظمة جوية بدون طيار إم كيو ـ 9 بي، وذخائر جو-جو وجو-أرض بموجب نظام إف إم إس الذي وجه الوزير الوزارة لإخطار الكونجرس بشأنها في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشار إلى أن هذه المبيعات المقترحة "تعكس صدى التعاون الدفاعي المعزز الذي بدأناه مع مصر في أعقاب اتفاقيات كامب ديفيد عام 1979، وكذلك علاقتنا الأمنية الوثيقة مع الأردن بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، معاهدة وادي عربة في عام 1994".

وبحسب المسؤول الأمريكي، يناقش بومبيو أيضا، في زيارته، تنفيذ اتفاقيات إبراهيم مع دولة الإمارات، بما في ذلك صندوق إبراهيم الجديد الذي قال إنه "سيوسع العلاقات التجارية والمالية بين هذين الاقتصادين المزدهرين، ويسرع النمو والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وبخصوص الملف الإيراني، قال المسؤول الأمريكي إن "تصرفات طهران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة تعرض شركاءنا للخطر، خاصة في الخليج".

وأشار إلى الهجوم الذي استهدف، العام الماضي، ناقلات في الفجيرة، والهجمات على بقيق وخريص في السعودية.

وخلص إلى أن "إيران بالتأكيد قضية تلوح في الأفق في مناقشاتنا وتمثيلاتنا مع شركائنا الخليجيين. إنها مصدر قلق كبير بالنسبة لهم".

وأكد: "بلا شك، ستكون إيران موضوعًا رئيسيًا للنقاش".

وفي جولته، يزور بومبيو فرنسا وجوروجيا وتركيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.