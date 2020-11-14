"جرائم الحوثي".. إزالة 157 لغما جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العثور على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، السبت، إنه تم إزالة 157 لغما بحريا نشرتها مليشيا الحوثي عشوائيا. وأضاف أن مليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب. وكان التحالف العربي قد أعلن، الأربعاء الماضي، تدمير زورقين مفخخين لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوبي البحر الأحمر. وقال المتحدث إنه تم اعتراض وتدمير الزروقين الحوثيين حيث شكلا تهديداً وشيكاً على خطوط الملاحة البحرية جنوبي البحر الأحمر. وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

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