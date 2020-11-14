بالصور.. المغرب يرمم معبر "الكركرات"

بدأت السلطات المغربية، السبت، في إصلاح ما تم تدميره بمعبر الكركرات الحُدودي، وإزالة المتاريس التي خلفتها مليشيا البوليساريو.

وأفادت مصادر مغربية مُتطابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية"، بأنه على طول المنطقة التي أقامت بها المليشيات الانفصالية، انتشرت الآليات المغربية، لإزالة جميع الحواجز التي من شأنها عرقلة السير على الطريق.



المصادر ذاتها، أكدت لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن عمليات ترميم وإصلاح أجرتها المملكة المغربية، وذلك بعد قيام عناصر جبهة البوليساريو الانفصالية، بالتخريب والاعتصام بالمعبر وعرقلة حركة السير هُناك.

وذكر بيان للجيش المغربي، وصل "دوت الخليج الإخبارية" نُسخة منه، أنه على مرأى من قوات "المينورسو" التابعة للأمم المتحدة، قام الأفراد التابعين لجبهة البوليساريو الانفصالية، الذين كانوا بمعبر الكركرات، بإضرام النار في المُخيم الذي أقاموه بالمنطقة.

ولفت البيان، إلى أن هؤلاء الانفصاليين، بعد قيامهم بعملهم التخريبي "لاذوا بالفرار، على متن سيارات وبعض الشاحنات".





وبعد أسابيع من عرقلة الحركة في المعبر، أعلنت المليشيات، الأربعاء الماضي، إغلاقه بشكل كامل، لتوقف الحركة التجارية والمدنية بين المملكة المغربية وموريتانيا، وفي الاتجاهين معاً.

وأمام تدهور الأوضاع في المنطقة، تدخلت وحدات الجيش المغربي، أمس الجمعة، سلمياً ودون أي نية للمواجهة، لإعادة فتح المعبر، وتأمين حركة المرور هُناك.





وحرص الجيش المغربي على ضرورة حُضور أفراد من البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "المينورسو"، بغرض توثيق التدخل والوقوف على الاحترام الكامل للاتفاقيات والمواثيق الدولية، كدليل قاطع يفند جميع المزاعم اللاحقة التي تروجها الجبهة الانفصالية.

وفي ساعة متأخرة من ليل الجُمعة، أعلن الجيش المغربي أن معبر الكركرات في الوقت الراهن، مؤمن بشكل كامل، بعد وضع حزام أمني، يضمن حركة تنقل البضائع والأشخاص بين حُدود البلدين.