"ضربة قاصمة ".. النمسا تصادر 20 مليون يورو للإخوان

أعلنت النمسا، السبت، مصادرة20 مليون يورو في صورة أصول وأموال سائلة، خلال مداهمة جمعيات وشخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي.
وكشف وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر، في تصريحات، عن "مؤشر جديد" على دعم جماعة الإخوان للإرهاب، وذلك خلال مداهمات الأسبوع الماضي.
وتابع أن "أعلى مبلغ سائل جرى مصادرته حوالي 100 ألف يورو بحوزة إمام مسجد"، مضيفا "إذا كان هذا المبلغ بحوزة إمام واحد أو مسجد واحد، فهذا "مؤشر واضح" للمحققين على أن هذه الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
ولفت نيهامر إلى أن فحص شبكة الإخوان في النمسا استغرق عاما كاملا، وأسفر عن أكثر من مليون صورة لاجتماعات وتجمعات لأشخاص مشبوهين تحتاج الآن إلى التقييم.
وقبل أيام، شنت الشرطة النمساوية مداهمات استهدفت ٦٠ جمعية ومؤسسة وشخص على صلة بالإخوان، وحققت مع ٧٠ مشتبه بهم.
ووفق صحيفة "ستاندارد" النمساوية الخاصة، فصادرت الشرطة خلال المداهمات أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة والكمبيوتر، وكذلك عدة وثائق.
وبحسب مكتب المدعي العام النمساوي في مدينة غراتس، فإن جماعة الإخوان "منظمة راديكالية هدفها هو إقامة دولة دينية".
وتابع المكتب، قائلاً: "حتى لو تحدثت المنظمة في العلن عن نبذ العنف، يعتقد المحققون أنها تحافظ على اتصال مع الجماعات الإرهابية، مثل منظمة حماس الفلسطينية".
وأكد الادعاء العام النمساوي أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المسلمين، لكنها تهدف لحماية المسلمين "الذين يتم استغلالهم لنشر أيديولوجيات مناهضة للدستور".
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