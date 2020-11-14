جورجيا تنتفض.. مطالب بإعادة انتخابات البرلمان

شارك آلاف المحتجين بمظاهرات بالعاصمة جورجيا تأييدا لدعوات المعارضة التي تطالب بإعادة الانتخابات البرلمانية التي تقول إنها زورت.

وطبقا للنتائج الرسمية حصل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على 48.23 % من أصوات الناخبين، في حين حصل حزب المعارضة الرئيسي "الحركة الوطنية المتحدة" على 27.18 %.



لكن المعارضة تتهم حزب "الحلم الجورجي"، وأنصاره بشراء الأصوات وتهديد الناخبين، والمراقبين، وارتكاب انتهاكات أثناء عملية الفرز.





وقالت ثمانية أحزاب معارضة، ومن بينها حزب الحركة الوطنية المتحدة، إنها ستقاطع جلسات البرلمان.



وفيما نفى زعماء حزب الحلم الجورجي الاتهامات، تطالب المعارضة باستقالة تامار زفانيا، رئيسة مفوضية الانتخابات المركزية وإجراء انتخابات جديدة.

خلال مظاهرات سابقة في العاصمة تبليسي، أصيب العشرات عندما استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين تجمعوا أمام لجنة الانتخابات المركزية لدعم دعوة المعارضة لإعادة الانتخابات البرلمانية.

وذكر بعض الشهود والقنوات التلفزيونية حينها أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لكن الشرطة نفت ذلك.

وكان المتظاهرون نظموا مسيرة إلى مبنى لجنة الانتخابات المركزية من الشارع الرئيسي بالعاصمة.

وقالت الشرطة إن المحتجين حاولوا اقتحام مبنى اللجنة، وأضافت في بيان، أنه: "بما أن المحتجين استخدموا أساليب عنيفة ولم يلتزموا بتعليمات الشرطة استخدمت وزارة الداخلية القوة التي تتناسب مع ذلك في حدود صلاحياتها".

ودعا زعماء المعارضة أنصارهم إلى مغادرة المكان، لكنهم قالوا إنهم سيواصلون الاحتجاج.