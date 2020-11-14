الإرهاب الحوثي يضرب تعز.. وضبط مهربين إيرانيين بالمهرة

استأنفت مليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز، فيما أعلنت السلطات ضبط شبكة تهريب مخدرات مكونة من إيرانيين.

وقال مصدر حقوقي لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن مليشيا الحوثي أطلقت قذيفة مدفعية على ساحة الحرية في منطقة الهريش وسط مدينة تعز، ما أدى إلى مقتل مدنيين إثنين وإصابة 2 آخرين.



وأشار المصدر، إلى أن القذيفة سقطت بالقرب من مستشفى الصفوة الذي استقبل المصابين، لافتا إلى أن المنطقة المستهدفة لا يتواجد فيها أي هدف عسكري.

وهذا هو الهجوم الخامس على أحياء سكنية في مدينة تعز، منذ منتصف أكتوبر الماضي، وفقا للمصدر.

وحسب منظمات حقوقية بلغ عدد ضحايا الهجمات الحوثية بتعز، خلال ذات الفترة أكثر من 45 قتيلا وجريحا مدنيا، غالبيتهم أطفال.





وفي سياق آخر، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية، مساء السبت، عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب 730 كجم من المخدرات عبر البحر إلى محافظة المهرة شرقي البلاد، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية، عن مصدر أمني، لم تسمه، أن قوات خفر السواحل، ضبطت سفينة قبالة سواحل المهرة على متنها 6 بحارة إيرانيين وباكستاني، قبل أن يتم العثور على 730 كجم من المخدرات بعد تفتيشها.

وأشار المصدر، إلى أنه تم احتجاز السفينة والبحارة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع المتهمين بحضور وكيل نيابة المحافظة، الذي وجّه بالتحفظ على المضبوطات وتحريزها بعد المعاينة وأخذ عينة منها للفحص .

وفيما كشف أنه سيتم إحالة المتهمين بعد استكمال التحقيق معهم إلى النيابة تمهيداً لتقديمهم للقضاء، أشاد المصدر بجهود القوات البحرية وقوات التحالف العربي في تحقيق الإنجاز الأمني النوعي.