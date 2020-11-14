إسرائيل تعتقل شخصا تسلل عبر الحدود اللبنانية

أعلن ناطق عسكري إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت مساء السبت، شخصا تسلل عبر الحدود مع لبنان.
وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، قبل وقت قصير، شخصًا مشتبهًا فيه عبر الحدود من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، فقامت بإلقاء القبض عليه قرب منطقة الغجر وتمت إحالته للتحقيق".
ولم يكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن هوية المتسلل، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إطلاق قنابل إضاءة في المنطقة قبل اعتقال، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكان آخر واقعة مشابهة، وقعت في مايو/آيار الماضي، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل، شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية في حادث هو الثالث في غضون أسبوعين.
وقال في بيان، إن "القوات اعتقلت مشتبه فيهما تسللا من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير".
ولفت إلى أنهما "جاءا باحثين عن العمل، في ثالث حاجث من نوعه منذ بداية الشهر الجاري".
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