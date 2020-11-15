إحباط محاولة انقلاب بأرمينيا.. اعتقال المتورطين

أعلن جهاز أمن الدولة الأرميني، إفشاله محاولة اغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان، والانقلاب على النظام، واعتقال المتورطين، بحسب رويترز.
وقالت مصادر في العاصمة يريفان، إن المحاولة جاءت احتجاجاً على اتفاق مع أذربيجان بشأن وقف الحرب في إقليم ناغورني قره باغ، وفي ظل حالة غضب واسعة تسيطر على السكان.
وأكد جهاز أمن الدولة احتجاز رئيسه السابق، وزعيم حزب "الوطن"، أرتور فانيتسيان، وقائد مجموعة المقاتلين المتطوعين "أشوت يركات" في إقليم قرع باغ، أشوت ميناسيان، وعدد من السياسيين والآخرين.
وقال إن ميناسيان، الذي له آراء مناهضة للحكومة ورافضة لسياساتها الخارجية والداخلية، جمع كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات ونقلها بطريقة غير شرعية إلى مدينة سيسيان في أرمينيا.
وأوضح جهاز الأمن، بأن "ميناسيان تآمر مع عدد من السياسيين المعارضين، بينهم فانيتسيان، بهدف قتل رئيس الوزراء وتغيير السلطة في أرمينيا".
وأوقفت السلطات الأرمينية، في وقت سابق من السبت، فانيتسيان بتهمة محاولة اغتصاب السلطة، والتحضير لاغتيال رئيس الوزراء، بحسب فريق دفاعه.
ونقل موقع "كومسومولسكايا برافدا" الإخباري الروسي، عن محامي الدفاع عن فانيتسيان قوله، إن قوات الأمن في البلاد، قامت بتفتيش منزل والديه.
وكتب سوس أكوبيان العضو في حزب "وطن"، على صفحته على فيسبوك، أن سلطات البلاد تحاول بكل الطرق، "قطع رأس" الحزب.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورني قره باغ، حيز التنفيذ الثلاثاء، وبعدها نزل العديد من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، وحاولوا اقتحام مبنى الحكومة.
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