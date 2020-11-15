قصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق صورايخ من القطاع

شنت الطائرات الإسرائيلية، فجر الأحد، غارة على جنوبي غزة، في حين قصفت المدفعية موقعًا شرق القطاع في أعقاب إطلاق صواريخ.

وأفاد مصدر أمني بغزة لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "طائرات إسرائيلية أطلقت صاروخين تجاه أرض زراعية شرق رفح، وسمع دوي انفجارين كبيرين دون الإبلاغ عن إصابات، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي".

وأضاف أن "المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه موقع رصد شرق حي الزيتون بغزة، ولم يبلغ عن إصابات".

وأعقب ذلك قصف للمدفعية الإسرائيلية على نقطة لقوة الضبط الميداني في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانليس، إن "مروحيات حربية ودبابات أغارت قبل قليل على مواقع لحماس في قطاع غزة".

وأضاف أن "هذه الغارات تأتي ردا على إطلاق الصواريخ الليلة باتجاه إسرائيل"، مؤكدا أن "الجيش سيعمل بقوة وحزم ضد أي محاولة لانتهاك السيادة الإسرائيلية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة، تجاه تجمعات إسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "صافرات الإنذار دوت في مدينة أسدود وكيبوتس بالماخيم في جنوبي إسرائيل".

وذكر الجيش، لاحقا في بيان، أنه "تم رصد عمليتي إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".