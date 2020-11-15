سيدة المعارضة تقترب من هزيمة رجل بوتين القوي بأفقر بلد أوروبي

يتوجه نحو 3 ملايين ناخب في مولدوفا، في وقت لاحق اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات الرئاسية.
وكانت الجولة الأولى قبل أسبوعين أسفرت عن تفوق المعارضة المولدوفية مايا ساندو، في مواجهة الرئيس الحالي إيجور دودون، والذي أظهرت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات تفوقه.
يذكر أن دودون وساندو خاضا الانتخابات السابقة قبل 4 أعوام أيضا ضد بعضهما البعض، وفي ذلك الوقت تم حسم الصراع الانتخابي أيضا في جولة إعادة.
وتأتي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مولدوفا، حيث قالت السلطات إن هناك أكثر من 1300 إصابة جديدة بالعدوى أمس السبت فقط.
وحصلت ساندو على 36.1% من الأصوات، بينما حصل الرئيس الحالي الموالي لروسيا على 32.6% ، بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتنقسم الجمهورية السوفيتية السابقة على نفسها بين مؤيدي التقارب مع الاتحاد الأوروبي والراغبين في الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا.
تعتبر مولدوفا أفقر دولة في أوروبا وتقع بين أوكرانيا ورومانيا.
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