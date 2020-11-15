آلاف يحتجون ضد رئيس بيرو الجديد.. وحكومته تتشبث بموقفها

خرج الآلاف في مسيرات بشوارع بيرو، السبت، احتجاجا على الرئيس مانويل ميرينو، بعد إقالة مفاجئة للرئيس السابق مارتن فيزكارا، بمزاعم فساد.

وتتشبث الحكومة الانتقالية بموقفها، مؤكدة أن "ميرينو لا ينوي الاستجابة لمطالب المحتجين بالاستقالة".



واحتشد المحتجون في عدة ساحات بوسط العاصمة ليما وبدأوا المظاهرات بشكل سلمي عند الظهر لكنها شهدت توترا مع حلول المساء.

وقال رئيس الوزراء "كان هذا تغييرا دستوريا. ندعو الناس إلى تفهم ذلك. لا نريد أن ننزلق إلى الفوضى".





وأطيح بفيزكارا، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين، الإثنين، في محاكمة بالكونجرس بسبب مزاعم حصوله على رشى وهي اتهامات ينفيها.





وأدى ميرينو، عضو حزب العمل الشعبي الذي ينتمي ليمين الوسط والذي كان يرأس الكونجرس، اليمين الدستورية الخميس ودعا إلى الهدوء.

ويواجه فيزكارا اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في منح عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار لمطرب.

واستمع الكونجرس في وقت سابق إلى تسجيلات صوتية حول طلب فيزكارا من مساعديه التقليل من أهمية اجتماعاته مع المغني ريتشارد سيسنيروس، والمعروف باسم ريتشارد سوينج، والذي تخضع عقوده للتحقيق.

وتكافح البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، وتعد من بين الدول الأكثر تضررا من الفيروس فضلا عن الانكماش الاقتصادي العميق.