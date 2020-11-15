أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الأحد تفكيك، خلية نائمة من 15 إرهابياً في نينوى، شمالي بغداد.
وقال الأمن الوطني العراقي، في بيان ، إن قواته في نينوى تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 15 شخصا، موزعين في أحياء مختلفة من المحافظة، بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية.
وأوضح البيان أنهم "اعترفوا بالتخطيط لشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني في العراق"، مضيفا "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
ويشن الأمن العراقي منذ سبتمبر الماضي، عمليات نوعية مكثفة ضد العناصر والجماعات الإرهابية، أسفرت عن سقوط عشرات الإرهابيين في قبضة الأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية في نينوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.