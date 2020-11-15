بولتون يحذر: ترامب لن يرحل بهدوء

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، إن الرئيس دونالد ترامب لن يرحل بهدوء بعد خسارة الانتخابات أمام جو بايدن.

وأوضح بولتون، الذي كان سابقا مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب، لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن "الكثير من الناس يعتقدون أو على الأقل يأملون في أن (ترامب) سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماما".



وأضاف: "أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب".

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون "لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويرا ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء".

وأضاف: "أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءا بالنسبة إلى الولايات المتحدة وسمعتها على المستوى الدولي على وجه الخصوص، عندما يرون رئيسا منفصلا عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل".

ونظم الآلاف من مناصري ترامب مظاهرة حاشدة في العاصمة واشنطن، على مقربة من البيت الأبيض.

وشهدت المظاهرة مرور موكب ترامب، وهو ما قوبل بهتافات صاخبة وإطلاق الصفارات، ورفع المتظاهرون لافتات ورايات كتب عليها "أفضل رئيس على الإطلاق" و"أوقفوا السرقة" (للأصوات) و"ترامب 2020: لنحافظ على عظمة أمريكا".

وتجمع آلاف الأشخاص في ساحة "فريدوم بلازا"، مع استمرار وصول آخرين من جميع الجهات وهم يلوحون برايات ويهتفون "أربع سنوات أخرى" في أجواء احتفالية تذكر بمهرجان لترامب.

واستدعت مشاركة مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة في المسيرات، تواجدا أمنيا كبيرا في العاصمة لمنع صدامات مع تجمع مناهض لترامب مقرر أمام المحكمة العليا.

وتعطي نتائج الفرز الأخيرة منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن فوزا قويا بغالبية أصوات الهيئة الناخبة للولايات، والتي تختار الرئيس، مع 306 من أصوات كبار الناخبين لبايدن مقابل 232 لترامب، ويحتاج الفوز بالرئاسة لـ 270 من تلك الأصوات على الأقل.