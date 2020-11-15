أيمن الظواهري.. الإرهابي الجراح يدخل "القاعدة" غرفة الإنعاش

لسنوات طويلة، احتفظ أيمن الظواهري بموقع الساعد الأيمن لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة قبل مقتله، لكن لم ينل نفس الشهرة.

من مصر، بدأ الظواهري في إطلاق "مشروعه الإرهابي"، فساعد في تأسيس جماعة الجهاد، ثم احتفظ بموقع المنظر الرئيسي لتنظيم القاعدة، قبل أن يتولى زعامته خلفا لـ"بن لادن" في 2011.



تلقى الظواهري تعليمه الأولي في مدارس مصر الجديدة، والتحق بجامعة القاهرة حيث حصل على شهادة في الجراحة العامة.

بدأ جراح العيون الأشيب الذي يرتدي عمامة بيضاء، حياته كعضو مراهق في جماعة "الإخوان" بالقاهرة، حيث شكل زنزانته السرية تحت الأرض المكرسة، لإقامة "دولة إسلامية" تسمى "الجهاد الإسلامي المصري" قبل أن يلتحق بكلية الطب.



عقب تخرجه، تتبع الظواهري أنشطة الحركات الإسلامية في سن مبكرة، وتنقل بين فروعها وفصائلها المتعددة حتى انتقل إلى باكستان وأفغانستان.

الإرهابي المستحي

(أيمن محمد ربيع الظواهري)، هو اسمه بالكامل، حيث ولد في 19 يونيو 1951 بالقاهرة، ويبدو بملامح هادئة، واشتهر بين زملائه في الجامعة بأنه "شديد الذكاء".

على مدار سنوات طويلة، أجاد الظواهري عدة لغات ووصفه خبراء مصريون بأنه اشتهر بـ"الحياء" ، وساعده في تفوقه دراسته في اثنين من أرقى أحياء القاهرة (المعادي ومصر الجديدة).

لكن الشاب المصري، تبخرت سمعته الطيبة بمجرد أن وضع قدمه على طريق الإرهاب، عام 1973، كما اتخذ شقيقه محمد طريقا مشابها لكن لم يحظ بنفس الشهرة.

يحتفظ الظواهري، برصيد من الكتب التي أسس من خلالها لمنهج العنف ومنظر للإرهاب باقتدار؛ حيث قدم 10 كتب من أشهرها (الحصاد المر للإخوان المسلمين وفرسان تحت راية النبي).

بعد انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، ظل الظواهري مقيما لفترة في بلغاريا والدنمارك وسويسرا، واستخدم في بعض الأحيان جوازات سفر مزورة للتنقل إلى منطقة البلقان والنمسا واليمن والعراق وإيران والفلبين، بحسب تقارير صحفية.





واصل الظواهري صعوده في صفوف الإرهابيين في أوائل الثلاثينيات من عمره، حيث اندمج بجيشه مع أسطول قتال أسامة بن لادن وأصبح طبيبه ومستشاره عام 1986، وفي 1993 أفادت التقارير أنهما سافرا إلى كاليفورنيا لجمع الأموال للأطفال الأفغان الذين جرحوا في الحرب مع السوفييت.

في السنوات التي تلت ذلك، أمر الظواهري بهجمات مثل تفجير السفارة المصرية عام 1995 في إسلام آباد بباكستان ولعب دوراً بارزاً في سلسلة منسقة من تفجيرات السفارات الأمريكية عام 1998 في شرق أفريقيا.

ووضعت واشنطن اسمه ثانيا -بعد بن لادن- في قائمة المطلوبين أمنيا بعد تفجيرات نيروبي ودار السلام التي استهدف السفارة الأمريكية عام 1998.

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، دخل الظواهري قائمة جديدة للمطلوبين للولايات المتحدة، وأصبح رقم (2) ضمن مجموعة مشكلة من 22 إرهابيا، كما رصدت الحكومة الأمريكية مكافأة بقيمة 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إليه.

أسوأ ما ارتبط بأيمن الظواهري، ذاك الفتي صاحب العينين الواسعتين والمنتمي لأسرة ترقت في مناصب إدارية ودينية رفيعة بمصر، أنه حين قرر التحول لإرهابي كان ذلك من "باب الاطلاع والدراسة".

خلافة بن لادن

تولى الظواهري (67 عاما)، المولود في مصر زمام الأمور كزعيم لتنظيم "القاعدة" بعد أن قتلت وحدة قوات خاصة تابعة للبحرية الأمريكية أسامة بن لادن العقل المدبر للتنظيم في مدينة أبوت أباد الباكستانية عام 2011.

ولديه قائمة طويلة من الأسماء المستعارة التي تشمل أبو محمد، الطبيب، المعلم وعبدالقادر عبدالعزيز عبدالمعز، الدكتور، أبو فاطمة، عبدالمعز، نور، الأستاذ، وأيمن الظواهري.

وأشارت تقارير إلى أن زوجة الظواهري الأولى واثنين من أبنائه الستة قتلوا في غارة جوية أمريكية في أفغانستان في أواخر عام 2001.

عقب موجة ما سمي بـ"الربيع العربي"، بدأ يظهر تنظيم داعش الإرهابي لقائده أبو بكر البغدادي في سوريا والعراق، ومن هنا تزايدت المنافسة مع الظواهري للتربع على "عرش الإرهاب".





لكن المفاجأة أن صعود "داعش" المفاجئ منذ حوالي 6 سنوات بعد الانفصال عن "القاعدة"، دفع الظواهري للتنديد بوحشية التنظيم المنافس، في محاولة استراتيجية لعدم تنفير شرائح واسعة من المعارضين لعقلية "داعش".

وبينما ظهر البغدادي الذي يخشى الكاميرا، في تسجيل مصور الشهر الماضي للمرة الثانية فقط منذ إعلان نفسه "خليفة" مزعوما في عام 2014، يتواتر ظهور الظواهري على الشاشة الدعائية الصغيرة، وهو يهزأ بالعديد من القوى التي تحاول ملاحقته دون نجاح.

في أوائل عام 2016، شنت الولايات المتحدة غارة جوية بطائرة بدون طيار على موقع الظواهري المؤكد في وادي "شوال" في شمال وزيرستان في باكستان، وفق ما أوردته نيوزويك، لكنه تمكن من الفرار.

وخلال الساعات الماضية، أعلنت حسابات تابعة لـ"القاعدة" وفاة زعيم التنظيم الإرهابي أيمن الظواهري قبل شهر، وأرجعت الوفاة لأسباب طبيعية، وسط حديث عن كونه المسمار الأخير في نعش التنظيم حال التأكد من ذلك.