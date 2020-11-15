بورصات الخليج اليوم.. "أبوظبي" تقود الارتفاعات و"قطر" الخاسر الوحيد

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج في المعاملات المبكرة الأحد، بينما تراجع المؤشر القطري، مخالفا الاتجاه العام.

وصعد مؤشر أبوظبي 1%، ليتجه صوب مواصلة مكاسبه للجلسة الخامسة، مستفيدا من زيادة 2.4% في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

كانت أسواق الخليج الرئيسية حققت مكاسب يوم الخميس عقب تطورات إيجابية على صعيد إبتكار لقاح لمرض كوفيد-19، وهو ما عزز الآمال في تعاف أسرع من المتوقع للاقتصاد العالمي.

وأعادت الإمارات فتح معابرها الحدودية في إطار جهود دعم الاقتصاد عقب تداعيات جائحة فيروس كورونا، حسبما أوردته رويترز يوم الجمعة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.

وقال بيان الوكالة الرسمية إن بوسع المواطنين العمانيين دخول البلاد دون إذن من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على أن تكون نتائج فحص فيروس كورونا سلبية.

وتقدم المؤشر الرئيسي في دبي 0.5%، حيث صعد سهم أكبر بنوك السوق، بنك الإمارات دبي الوطني، 1.5%، في حين زاد سهم إعمار العقارية القيادي 1.1%.

كما صعد المؤشر السعودي القياسي 0.5%، تقوده قفزة 4.7% في سهم السعودية للكهرباء وزيادة 0.4% في مصرف الراجحي.

- تراجع بورصة قطر 0.5%

وتراجع المؤشر القطري 0.5 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 1%.

والساعة الـ9 صباحاً بتوقيت قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 10171.88، ليفقد 40.70 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.



وسجلت قيمة التداول في تلك الأثناء 79.13 مليون ريال، وزعت على 45.74 مليون سهم، بتنفيذ 1.64 ألف صفقة.

وضغط على التعاملات تراجع 5 قطاعات، تقدمها النقل، ويليه الصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والبضائع، بينما ارتفع قطاعا التأمين، والعقارات.

وتراجع الصناعة 0.72%، لتراجع عدة أسهم في مقدمتها المستثمرون بـ2.77%.