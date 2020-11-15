إسرائيل تهدد حماس بـ"الأصعب" ردا على صواريخ الليل

حذرت تل أبيب، اليوم الأحد، حركة حماس، من تبعات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

تحذير جاء على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في تغريدة له بعد ليلة متوترة، بين غزة وإسرائيل.

وقال جانتس في تغريدته "إذا لم تثبت حماس التزامها بالهدوء فان التبعات ستكون صعبة".

والليلة الماضية، أُطلق صاروخان من قطاع غزة على مدينة أسدود، جنوبي إسرائيل، قبل أن ترد الأخيرة بقصف مواقع متفرقة لحركة حماس في القطاع.

في هذه الأثناء، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه: ردًا على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الليلة الماضية شنت مقاتلات ومروحيات حربية بالإضافة إلى دبابات، غارات على بنية تحتية ومواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس".

"الجهاد" تنفي مسؤوليتها

وكانت إسرائيل توقعت منذ أيام تصعيدا من جانب حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي في الحركة بهاء أبو العطا.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن الجهاد الإسلامي نفت أية مسؤولية لها عن إطلاق القذيفتين.

وفي هذا السياق، أكد جانتس أن "حماس هي المسؤولة عن إطلاق القذيفتين الصاروخيتين صوب إسرائيل الليلة الماضية".

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن جانتس تحذيره من أنه "إذا لم تبرهن حماس التزامها بالهدوء فإن التبعات ستكون صعبة على قيادتها وسكان قطاع غزة على حد سواء".

ومنذ صباح اليوم، تسود حالة من الهدوء الحذر، الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.