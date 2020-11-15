حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من أنها "ستدفع الثمن غاليا" إذا واصلت إطلاق الصواريخ.
وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، قال نتنياهو: "ضرب الجيش الإسرائيلي هذا الصباح بنى تحتية وأهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة. لن نقبل بأي اعتداء على دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف: "أحذر المنظمات الإرهابية في غزة - لا تجربوننا، بما في ذلك خلال أزمة كورونا".
وتابع نتنياهو: "لن أفصح عن تفاصيل مخططاتنا العملياتية ولكن أقول للإرهابيين في غزة: الثمن الذي ستجنيه مواصلة اعتداءاتكم سيكون باهظا، باهظا للغاية".
تحذير نتنياهو جاء بعد ليلة متوترة في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل، جراء إطلاق صاروخين من القطاع على مدينة أسدود.
وردا على الصاروخين، شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا طال مواقع متفرقة لحركة حماس في غزة، قبل أن يعود الهدوء للأجواء منذ فجر اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو محذرا فصائل غزة: لا تختبرونا فالثمن باهظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.