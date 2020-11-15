نتنياهو محذرا فصائل غزة: لا تختبرونا فالثمن باهظ

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، من أنها "ستدفع الثمن غاليا" إذا واصلت إطلاق الصواريخ.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، قال نتنياهو: "ضرب الجيش الإسرائيلي هذا الصباح بنى تحتية وأهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة. لن نقبل بأي اعتداء على دولة إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف: "أحذر المنظمات الإرهابية في غزة - لا تجربوننا، بما في ذلك خلال أزمة كورونا".

وتابع نتنياهو: "لن أفصح عن تفاصيل مخططاتنا العملياتية ولكن أقول للإرهابيين في غزة: الثمن الذي ستجنيه مواصلة اعتداءاتكم سيكون باهظا، باهظا للغاية".

تحذير نتنياهو جاء بعد ليلة متوترة في قطاع غزة وجنوبي إسرائيل، جراء إطلاق صاروخين من القطاع على مدينة أسدود.

وردا على الصاروخين، شن الجيش الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا طال مواقع متفرقة لحركة حماس في غزة، قبل أن يعود الهدوء للأجواء منذ فجر اليوم.