داعش بالعراق.. اعتقال إرهابيين اثنين بـ"إنزال جوي"

أعلن العراق، الأحد، اعتقال إرهابيين اثنين في عمليتين منفصلتين بـ"الإنزال الجوي" في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش العراقي يحيى رسول، في بيان ، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، إن "عناصر جهاز مُكافحة الإرهاب نفذوا عمليتين منفصلتين ،أسفرتا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين وهما (ن. خ) و ( م. ن) بعد عملية إنزال جوي بإسناد طائرات التحالف الدولي لمحاربة داعش في وادي زغيتون بمحافظة كركوك".



وأضاف رسول، أن "الإرهابيين الملقى القبض عليهما، قياديان في عصابات داعـش والمسؤولان عن الدعم اللوجستي لهذه العصابات في منطقة كركوك".

وأشار الناطق إلى أن عملية القبض جرت، فجر اليوم الأحد، بتنسيق أمني مع جهاز المخابرات العراقية، وتم اتخاذ بحقهما الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق الأحد، وقع تفجيران في العاصمة بغداد ، تسببا بمقتل شخص وأضرار مادية.

وقال مصدر لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن "عبوة ناسفة كانت مثبتة أسفل حافلة مدنية انفجرت في قضاء المدائن جنوبي بغداد"، لافتا إلى أن "الانفجار تسبب بمقتل صاحب الناقلة".

كما انفجرت عبوة أخرى في حديقة منزلية بمنطقة حي السلام الثانية جنوبي شرق العاصمة بغداد .

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الانفجار تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات بالمدنيين، مشيرا إلى أن "قوة أمنية حضرت إلى موقعي الحادث للتحقيق ونقل جثة السائق القتيل إلى الطب الشرعي".

وكان جهاز الأمن الوطني في العراق، أعلن في وقت سابق الأحد، تفكيك، خلية نائمة من 15 إرهابياً في نينوى، شمالي بغداد.

وقال الأمن الوطني العراقي، في بيان ، إن قواته في نينوى تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من 15 مسلحا موزعين في أحياء مختلفة من المحافظة".

وتتصاعد حدة الخروقات الأمنية في العراق منذ مطلع العام الحالي، ما بين استهدافات بالعبوات الناسفة وهجمات مباغتة لتنظيم داعش على المدن والنقاط الأمنية.

كما تشن السلطات الأمنية العراقية بين الحين والآخر حملات مطاردة وعمليات مداهمة لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي والمطلوبين للقضاء.