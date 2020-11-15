الانتخابات والمصالحة.. ملفات فتح وحماس بالقاهرة

وصل وفدان قياديان من حركتي فتح وحماس إلى القاهرة، الأحد، للقاء المسؤولين في مصر، واستكمال مباحثات المصالحة الوطنية.

وقال مصدر فلسطيني، لـ"دوت الخليج الإخبارية"،: إن القيادي في فتح أحمد حلس، والقيادي في حماس خليل الحية، غادرا إلى القاهرة، عبر معبر رفح، للانضمام إلى وفدين من الحركتين يزوران مصر.

ووفق المصدر، فإن وفد فتح يضم عضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب وروحي فتوح، في حين يضم وفد حماس نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي حسام بدران، وروحي مشتهى.

وذكر المصدر أن الوفدين سيلتقيان مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية لبحث العلاقات الثنائية، فيما من المقرر عقد لقاءات بين الجانبين لاستكمال المباحثات المتعلقة بإنجاز المصالحة الوطنية.

وأكد المصدر أن اتصالات تجرى بين فتح وحماس وباقي الفصائل لتحديد موعد لقاء جديد للأمناء العامين، والسيناريو الأكثر احتمالا عقده في القاهرة.

وأشار إلى أن المباحثات الجارية ترمي لتجاوز أي خلافات متعلقة بترتيبات إجراء الانتخابات الفلسطينية، وإنجاز ملف المصالحة، مؤكدًا أن الرهان على الدور المصري في هذا الإطار.

من جهته، كشف منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، وجود نقاشات مستمرة برعاية القاهرة مع حركة حماس.

وقال الجاغوب، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن هذه الحوارات مستمرة منذ شهرين في القاهرة بعيدا عن الإعلام، مؤكدا أن الأمور جادة والفصائل ذاهبة باتجاه تحقيق وحدة حقيقية.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية عبر الفيديوكونفراس بين رام الله وبيروت، تلا ذلك لقاءات بين فتح وحماس انتهت بالاتفاق على إجراء الانتخابات، ولكن ذلك لم يترجم على الأرض نتيجة خلافات على التفاصيل.